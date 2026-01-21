Польські фермери знову блокуватимуть кордон з Україною

Зазначимо, періодично польські фермери перекривають кордони з Україною на знак протесту. При цьому протестувати вони можуть проти чого завгодно, але перекривають кордони саме біля КПП, які ведуть до України - такий протест фермери використовують, як інструмент тиску на Варшаву.

Зокрема 23 листопада 2024 року, польські фермери почали акцію протести біля кордону з Україною, а саме у пункті пропуску "Медика - Шегині". Раніше аграрії анонсували страйк, який мав тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року. Причинами протестів були збільшення податків у Польщі та підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

Взимку 2023-2024 року масштабні протести фермерів перекрили майже всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Фермери протестували проти того, щоб українські водії перевозили товари без спеціальних дозволів - попри те, що між Україною та ЄС діє транспортний безвіз.

З того моменту польська влада на місцевому рівні багато разів забороняла протестувальникам блокувати дороги біля КПП на кордони, визнавши ці об'єкти критично важливими, де протести заборонені. Але протестувальники часто ігнорують цю заборону та все одно проводять свої акції.