Чому бунтують польські фермери та чи повториться блокада кордону з Україною

Кордон між Україною та Польщею знову може опинитися у блокаді. Принаймні частково, бо польські фермери анонсували акцію протесту.

РБК-Україна розповідає про те, що відбувається та яка причина цього разу.

Зміст

Де і коли може початися блокада кордону

Як повідомили у Державній митній службі України, за інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували нову акцію протесту.

Передбачається, що вони можуть заблокувати рух транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року. На даний момент оформлення транспортних засобів відбувається у звичайному режимі.

"У разі початку страйку та подальших змін ситуації інформуватимемо вас додатково", - зазначили на митниці.

За даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби, з української сторони станом на 15:00 проблем із перетином кордону не було. При цьому українці просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем у пунктах пропуску.

На кордоні з Польщею особливих черг немає. Близько 25 легкових автомобілів стояли у черзі на пункті пропуску "Устилуг". На інших - "Ягодин", "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Краковець", "Смольниця" та "Шегині" (навпроти якого анонсовано протест біля "Медики") чисто.

Сервіс польської прикордонної служби на 14:00 показував, що на "Медиці" можливі затримки в оформленні вантажівок до двох годин.

Місцева влада не підтримує протест

Зазначимо, масштабна блокада кордону у 2023-2024 роках розпочалася з протесту польських перевізників, які виступали проти того, щоб українські водії перевозили товари без спеціальних дозволів. Хоча між Україною та Європейським Союзом діє транспортний безвіз.

За їхніми словами, конкуренція з Україною нібито витісняла їх із ринку. З того часу Медика стала місцем постійних протестів. Черги з українських вантажівок досягали Жешува (майже 100 км), а стоянки були забиті великогабаритним транспортом. Пізніше до блокади приєдналися фермери з об'єднання Podkarpacka Oszukana Wies, незадоволені поставками українського зерна.

Причиною можливої жовтневої блокади називають уже не українське зерно та перевізників, а порушення угоди з урядом Польщі.

Але місцева влада в комуні Медика акцію не дозволила. Оскільки проблеми на пункті пропуску потенційно "загрожують власності у значних масштабах". Досвід минулого року показав, що через це скоротилася торгівля, а польські компанії зазнали фінансових втрат.

"Як зазвичай, хочуть перекрити національну дорогу, яку вже багато разів перекривали. Невідомо, як довго це триватиме, невідомо на яких умовах, тому що плани у цьому питанні постійно змінюються. Я маю дбати про жителів та користувачів цієї дороги, а протест такого типу породжує величезні черги", - каже мер Магдалена Малаховська.

За її словами, звичайні жителі не мають страждати через протести, оскільки їх адресатом є державні органи. Вона також пропонує організувати акцію біля воєводського управління у Жешуві.

Одна з вимог протестувальників - зберегти сільськогосподарський податок на минулорічному рівні, що зовсім не на користь бюджету ані Медики, ані будь-якого іншого муніципалітету Польщі.

"Жоден фермер не просив нашу комуну скасувати або знизити сільськогосподарський податок, тож чому ми повинні погоджуватися на цей протест, якщо наші фермери не підтримують цю вимогу", - додала вона.

Фермери виграли суд і готуються перекрити кордон

Члени Podkarpacka Oszukana Wies оскаржили позицію мера минулої п'ятниці. Учора районний суд Перемишля виніс рішення.

"Мер програла справу, суд скасував її заборону, протест буде, ми вже починаємо його організовувати. Суддя сказала, що фермери можуть протестувати будь-якими способами, вони мають на це право, яке їм надано конституцією", - заявив лідер профспілки Роман Кондров.

За його словами, акція планувалася ще на вересень, але було свято врожаю, після чого почалися повені в Польщі і розпочинати протест "було б нетактовним".

"Після рішення суду, ми можемо відновити блокаду, хоча не знаємо, чи буде мер оскаржити рішення суду у вищій інстанції. Буде як раніше: вантажівки заблокуємо, а легкові та автобуси пропустимо, щоб транспортний потік зберігався, як і раніше", - наголосив він.

Учасники акції особливо уважно стежитимуть за вантажівками із сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, які в'їжджають до Польщі та виїжджають у напрямку України.

Згідно з інформацією на Facebook-сторінці профспілки, протест може тривати з 8 жовтня до 31 грудня. Час початку блокади кордону у Медиці не вказано.

Поки не факт, що блокада розпочнеться саме сьогодні. Польські ЗМІ пишуть, що спочатку фермери хочуть допомогти постраждалим від повеней на південному заході.

"Ми відправляємо додаткові зерновози, для нас це найголовніше. Але водночас ми готуємо акцію протесту з перекриттям кордону. Це лише питання часу, коли ми повернемось до блокад і розпочнемо другий раунд наших протестів", - додав Роман Кондров.

Що відомо про причини можливої блокади

Головна причина можливої блокади - невиконання зобов'язань з боку міністра сільського господарства Чеслава Сєкерського щодо сільськогосподарського податку. "Раніше ми знімали блокаду, тому що він та воєвода у моїй присутності підписали таку угоду. Але ми досі не побачили її виконання", - сказав Кондров.

Йдеться про обіцяні пільги на сільськогосподарський податок. Раніше сторони домовлялися про скасування четвертого податкового внеску, але уряд відступив від власних слів.

Ще одна причина - зниження ставок за так званими екосхемами. Фермери розчаровані, оскільки розраховували на фінансові вливання на рівні 2023 року. Проте ставки субсидій скоротили майже на 40%.

Наприклад, за комплексне рослинництво оплата становитиме 810,96 злотих на гектар, що на 553 злотих менше, ніж торік - тоді було 1363,77 злотих.

"Вони зрізали наші екосхеми. Такі як комплексне виробництво, спрощені системи вирощування, змішування соломи з ґрунтом або біологічний захист посівів до 40-50%. Нам це незрозуміло. Уряд казав, що зробить краще, а тепер нас урізають як можуть", - скаржаться фермери.

Як у Польщі раніше перекривали кордон із Україною

Через російське вторгнення у 2022 році Україна втратила можливість перевезення товарів авіа- та морськими шляхами. Для підтримки економічного сектору було погоджено скасування мит та транспортного безвізу з ЄС.

Блокада польсько-українського кордону розпочалася 6 листопада 2023 року. Польські перевізники вимагали повернути практику видачі дозволів для українських водіїв, знизити їхню кількість до довоєнного рівня, і щоб порожні польські фури виїжджали з України поза чергою.

В результаті пропускна спроможність знизилася до однієї вантажівки на годину. Україна створила спеціальний штаб для заблокованих на польській стороні водіїв. Блокада на всіх пунктах пропуску припинилась у середині січня 2024 року.

Але вже в лютому розпочалися протести фермерів, дійшло до того, що поляки висипали зерно з вантажного вагона біля "Медики". У відповідь на їхні дії українські перевізники заблокували пункти пропуску зі свого боку.

У березні президент Володимир Зеленський заявив, що настав час знайти вирішення ситуації, яка "давно вийшла за межі і економіки, і моралі". У середині квітня польський прем'єр Дональд Туск закликав фермерів припинити блокаду, наголосивши, що Україна перебуває у вкрай складному становищі.

Примітно, що у протестах проглядався російський слід. Зокрема, блокаду просувала польська ультраправа "Конфедерація свободи та незалежності", яка поширює кремлівську пропаганду та антиукраїнські настрої.

Блокаду вдалося зняти 29 квітня, але окремі короткострокові акції проводились ще у травні та червні. Оформлення та пропуск вантажівок почали проводити у звичайному режимі. При цьому фури із зерном могли прямувати територією Польщі виключно транзитом.

На січень 2024 року, за підрахунками заступника голови Всеукраїнської агарної ради Дениса Марчука, через блокаду західного кордону українська економіка втратила понад 1,5 млрд євро.

При підготовці тексту використовувалися: повідомлення Державної митної служби, Західного регіонального управління Держприкордонслужби, дані польських прикордонників, заява польського фермерського об'єднання Podkarpacka Oszukana Wies, публікації місцевих ЗМІ.