Польские фермеры снова будут блокировать границу с Украиной

Отметим, периодически польские фермеры перекрывают границы с Украиной в знак протеста. При этом протестовать они могут против чего угодно, но перекрывают границы именно возле КПП, которые ведут в Украину - такой протест фермеры используют, как инструмент давления на Варшаву.

В частности 23 ноября 2024 года, польские фермеры начали акцию протеста у границы с Украиной, а именно в пункте пропуска "Медика - Шегини". Ранее аграрии анонсировали забастовку, которая должна была длиться с 8 октября по 31 декабря 2024 года. Причинами протестов были увеличение налогов в Польше и подписания ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

Зимой 2023-2024 года масштабные протесты фермеров перекрыли почти все пункты пропуска на польско-украинской границе. Фермеры протестовали против того, чтобы украинские водители перевозили товары без специальных разрешений - несмотря на то, что между Украиной и ЕС действует транспортный безвиз.

С того момента польские власти на местном уровне много раз запрещали протестующим блокировать дороги возле КПП на границе, признав эти объекты критически важными, где протесты запрещены. Но протестующие часто игнорируют этот запрет и все равно проводят свои акции.