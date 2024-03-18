Польські фермери перекрили ключове шосе біля кордону з Німеччиною

Нагадаємо, польські фермери заблокували один з пунктів пропуску із Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами в Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.

За попередніми даними, блокада триватиме до кінця березня. Фермери планують пропускати одну вантажівку на годину. Водночас "обмеження" для легкового транспорту та автобусів не буде введено.

Крім того, в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що "суттєвих змін наразі немає, але, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів.

Ці дії вони вчиняють, як і за останні дні, на 5 напрямках: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринів"; "Рава-Руська" та "Шегині".

"Наразі на всіх напрямках, на території Польщі, в чергах перебувають трохи більше 1000 вантажних транспортних засобів", - додав Демченко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.