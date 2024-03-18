Польские фермеры перекрыли ключевое шоссе у границы с Германией

Напомним, польские фермеры заблокировали один из пунктов пропуска со Словакией . Фермеры утверждают, что протест начался из-за того, что именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

По предварительным данным, блокада продлится до конца марта. Фермеры планируют пропускать один грузовик в час. В то же время "ограничения" для легкового транспорта и автобусов не будут введены.

Кроме того, в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей . Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что "существенных изменений пока нет, однако, польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств.

Эти действия они совершают, как и за последние дни, по 5 направлениям: "Ягодин"; "Устилуг"; "Угринов"; "Рава-Русская" и "Шегини".

"В настоящее время по всем направлениям, на территории Польши, в очередях находятся чуть более 1000 грузовых транспортных средств", - добавил Демченко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.