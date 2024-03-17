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В чергах більше тисячі фур. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Неділя 17 березня 2024 09:02
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В чергах більше тисячі фур. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі суттєві зміни щодо ситуації з блокадою польсько-українського кордону не спостерігаються. В чергах на в'їзд до України перебувають більше тисячі вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Суттєвих змін не відмічаємо, але, на жаль, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів. Ці дії вони вчиняють, як й за останні дні, на 5 напрямках", - розповів Демченко.

Наразі заблокованими напрямками залишаються:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринів"
  • "Рава-Руська";
  • "Шегині".

"Сукупно на всіх напрямках, на території Польщі, в чергах перебувають трохи більше 1000 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти КПП "Рава-Руська" та "Ягодин", - додав речник.

Демченко відзначив, що ситуація з виїздом з України в бік Польщі дещо гірша, оскільки польські фермери взагалі не пропускають фури по напрямках КПП:

  • "Ягодин";
  • "Рава-Руська";
  • "Шегині".

На вищезгаданих напрямках фіксуються нульові показники перетину.

"По іншим двох напрямках, тобто "Устилуг" та "Угринів", там також, хоч й пропускають вантажні транспортні засоби, але їх кількість досить незначна. Це фактично 1-2 вантажівки за годину", - пояснив Демченко.

Ситуація на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі.

Блокування польські фермери продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринів";
  • "Рава-Руська";
  • "Шегині";
  • "Краківець".

5 березня польські фермери повідомили, що продовжують протести на кордоні з Україною до 30 квітня, а 10 березня тимчасово розблокували пункт пропуску "Краківець".

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