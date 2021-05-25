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Польська авіакомпанія LOT скасувала рейси до Білорусі та польоти над країною

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Варшава, Вівторок 25 травня 2021 11:32
Польська авіакомпанія LOT скасувала рейси до Білорусі та польоти над країною Фото: LOT не літатиме до Білорусі (facebook.com LOT)
Автор: РБК-Україна

Польські авіалінії LOT у зв'язку з інцидентом з літаком Ryanair скасували польоти за маршрутом Варшава - Мінськ. Рейси, які раніше використовували повітряний простір цієї країни, будуть перенаправлені.

Про це пише RMF FM.

Повідомляється, що вже з сьогоднішнього дня LOT призупиняє використання повітряного простору Білорусі. Це означає скасування прямих рейсів до Мінська, і тепер щоб потрапити з Мінська до Польщі, потрібно летіти, наприклад, через Москву.

Крім того, рішення LOT вплине і на пасажирів, які летять до Росії й далі до Азії, оскільки літаки будуть облітати Білорусь, що збільшить тривалість польотів.

Нагадаємо, напередодні на саміті ЄС прийняли рішення заборонити білоруським авіакомпаніям пролітати через повітряний простір Євросоюзу і закрити їм доступ в європейські аеропорти. А європейські авіакомпанії мають уникати польотів над Білоруссю.

Кілька авіакомпаній вже призупинили польоти над Білоруссю - латвійська airBaltic, Французька AirFrance, голландська KLM і німецька Lufthansa. Україна також призупинить сполучення з Білоруссю.

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