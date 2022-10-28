Польська армія отримала на озброєння "Байрактари"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WPTech .

Перші БПЛА прибули на базу безпілотних літальних апаратів у Мирославце. Загалом за контрактом з турецькою компанією Польща має отримати чотири комплекси, до складу яких входять 24 безпілотники. Крім безпосередньо дронів комплекси комплектуються мобільними станціями управління, радарами, симуляторами та запасними частинами.

За словами міністра оборони країни Маріуша Блащака, безпілотників було замовлено ще до війни в Україні. Тоді багато хто говорив, що це зброя, яка Польщі не принесе користі. Війна в Україні показала протилежне.