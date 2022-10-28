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Польська армія отримала на озброєння "Байрактари"

Фото: польська армія отримала перші безпілотники Bayraktar (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Польща розпочала оснащення своєї армії безпілотниками Bayraktar TB2. Сьогодні країна використала шість перших екземплярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WPTech.

Перші БПЛА прибули на базу безпілотних літальних апаратів у Мирославце. Загалом за контрактом з турецькою компанією Польща має отримати чотири комплекси, до складу яких входять 24 безпілотники. Крім безпосередньо дронів комплекси комплектуються мобільними станціями управління, радарами, симуляторами та запасними частинами.

За словами міністра оборони країни Маріуша Блащака, безпілотників було замовлено ще до війни в Україні. Тоді багато хто говорив, що це зброя, яка Польщі не принесе користі. Війна в Україні показала протилежне.

Раніше ми писали, що турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні протягом двох років.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що завод хочуть збудувати вже наприкінці 2023 року. До того ж у компанії показали макети майбутнього центру з виробництва та розробки дронів в Україні.

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БайрактарПольща