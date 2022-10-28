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Польская армия получила на вооружение "Байрактары"

Фото: польская армия получила первые беспилотники Bayraktar (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Польша приступила к оснащению своей армии беспилотниками Bayraktar TB2. Сегодня страна приняла на вооружение шесть первых экземпляров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WPTech.

Первые БПЛА прибыли на базу беспилотных летательных аппаратов в Мирославце. Всего по контракту с турецкой компанией Польша должна получить четыре комплекса, в состав которых входят 24 беспилотника. Кроме непосредственно дронов комплексы комплектуются мобильными станциями управления, радарами, симуляторами и запасными частями.

По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, беспилотники были заказаны еще до войны в Украине. Тогда многие говорили, что это оружие, которое Польше не принесет пользы. Война в Украине показала обратное.

Ранее мы писали, что турецкая оборонная компания Baykar планирует завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что завод хотят построить уже в конце 2023 года. К тому же в компании показали макеты будущего центра по производству и разработке дронов в Украине.

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БайрактарПольша