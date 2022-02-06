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В Польшу второй раз за день прибыли дополнительные военные США

Автор: Сергей Пышкин

В Польшу, второй раз за день, прибыли военнослужащие Соединенных Штатов Америки. Сейчас их количество неизвестно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Самолет прибыл в Жешуву.

"Еще несколько американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии высадились в Жешуве", - заявил Блащак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Польшу прибыли 1,7 тысячи военнослужащих США. Их разместят ближе к Украине.

В общем, президент США Джо Байден планирует направить в Польше и Румынии 3 тысячи военных.

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