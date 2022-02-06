В Польшу второй раз за день прибыли дополнительные военные США

В Польшу, второй раз за день, прибыли военнослужащие Соединенных Штатов Америки. Сейчас их количество неизвестно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.
Самолет прибыл в Жешуву.
"Еще несколько американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии высадились в Жешуве", - заявил Блащак.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Польшу прибыли 1,7 тысячи военнослужащих США. Их разместят ближе к Украине.
В общем, президент США Джо Байден планирует направить в Польше и Румынии 3 тысячи военных.