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До Польщі вдруге за день прибули додаткові військові США

Автор: Сергій Пишкін

До Польщі, вдруге за день, прибули військовослужбовці Сполучених Штатів Америки. Наразі їх кількість невідома.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

Літак прибув до Жешуви.

"Ще кілька американських солдатів з 82-ї повітрянодесантної дивізії висадилися в Жешуви", - заявив Блащак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні до Польщі прибули 1,7 тисячі військовослужбовців США. Їх розмістять ближче до України.

Загалом, президент США Джо Байден, планує направити до Польщі та Румунії 3 тисячі військових.

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Польша