До Польщі вдруге за день прибули додаткові військові США

До Польщі, вдруге за день, прибули військовослужбовці Сполучених Штатів Америки. Наразі їх кількість невідома.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
Літак прибув до Жешуви.
"Ще кілька американських солдатів з 82-ї повітрянодесантної дивізії висадилися в Жешуви", - заявив Блащак.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні до Польщі прибули 1,7 тисячі військовослужбовців США. Їх розмістять ближче до України.
Загалом, президент США Джо Байден, планує направити до Польщі та Румунії 3 тисячі військових.