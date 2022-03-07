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В Польшу из Украины выехали уже более миллиона человек

Автор: Роман Мирончук

С начала агрессии России против Украины из нашей страны в Польшу выехали уже более миллиона человек. Это данные на 6 марта 21:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пограничной службы Польши в Twitter.

"Количество людей, выехавших из Украины в Польшу, превысило миллион. Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, изгнанных войной из своих домов", - говорится в сообщении Погранслужбы.

Пограничники обещают, что эти люди будут чувствовать себя в Польше в безопасности.

Отметим, что после ведения в Украине военного положения, территорию страны могут покидать только женщины и дети. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать из Украины.

Напомним, в Украину с начала войны вернулось более 140 тысяч граждан. При этом 80% вернувшихся - это мужчины. С начала войны пограничники пропустили около 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, которую прислано из-за границы.

Мы также писали о том, что Международный валютный фонд заявил, что война в Украине будет иметь серьезные последствия для мировой экономики.

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Война России против УкраиныПольша