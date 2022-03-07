В Польшу из Украины выехали уже более миллиона человек

"Количество людей, выехавших из Украины в Польшу, превысило миллион. Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, изгнанных войной из своих домов", - говорится в сообщении Погранслужбы.

Пограничники обещают, что эти люди будут чувствовать себя в Польше в безопасности.

Отметим, что после ведения в Украине военного положения, территорию страны могут покидать только женщины и дети. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать из Украины.