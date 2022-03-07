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До Польщі з України виїхали вже понад мільйон людей

Автор: Роман Мирончук

З початку агресії Росії проти України з нашої країни до Польщі виїхали вже понад мільйон осіб. Це дані на 6 березня 21:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Прикордонної служби Польщі в Twitter.

"Кількість людей, які виїхали з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків", - йдеться в повідомленні прикордонної служби.

Прикордонники обіцяють, що ці люди будуть відчувати себе в Польщі в безпеці.

Зазначимо, що після ведення в Україні воєнного стану, територію країни можуть залишати тільки жінки і діти. Чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з України.

Нагадаємо, в Україну з початку війни повернулося понад 140 тисяч громадян. При цьому 80% тих, хто повернувся - це чоловіки. З початку війни прикордонники пропустили близько 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону.

Ми також писали про те, що Міжнародний валютний фонд заявив, що війна в Україні матиме серйозні наслідки для світової економіки.

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Війна Росії проти УкраїниПольша