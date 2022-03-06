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В Украину с начала войны вернулось более 140 тысяч граждан

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Украина, Воскресенье 06 марта 2022 16:10
В Украину с начала войны вернулось более 140 тысяч граждан Фото: в Украину с начала войны вернулось более 140 тысяч граждан (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Украину за 10 дней войны вернулось более 143 тысяч граждан. В то же время страну покинули более 900 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственную пограничную службу.

"Только западный участок государственной границы Украины пересекло более 1 млн 50 тысяч человек с начала российской агрессии. Из них на выезд из страны направилось более 900 тысяч человек - почти 764 тысячи граждан Украины и около 137 тысяч иностранцев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 80% вернувшихся - это мужчины.

Кроме того, с начала войны пограничники пропустили около 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, которую прислано из-за границы.

Напомним, что, по данным ООН, с начала войны России против Украины за границу выехало более 1,5 млн человек. В частности, они получили статус беженца.

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