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В Польше заявили о признаках усиления военного присутствия РФ в Беларуси

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Понедельник 31 января 2022 15:49
В Польше заявили о признаках усиления военного присутствия РФ в Беларуси Фото: глава МИД Польши Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Польша видит признаки того, что Россия увеличит свое военное присутствие в Беларуси. В частности, под прикрытием маневров российских и белорусских войск, запланированных на февраль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Мы даже наблюдаем тенденции, которые могут указывать на то, что в будущем мы столкнемся с наращиванием российских вооруженных сил в Беларуси", - заявил Рау.

Напомним, ранее Александр Лукашенко ответил на вопрос о вероятности участия белорусской армии в военных действиях против Украины. По его словам, такого никогда не будет.

Кроме того, 14 января в России началась внезапная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа. Особое внимание в рамках проверки боевой готовности в ВВО будет уделено возможности перевозки войск в установленные сроки.

Добавим, что ранее РФ перебазировала истребители Су-35С с востока РФ в Беларусь.

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