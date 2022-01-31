В Польше заявили о признаках усиления военного присутствия РФ в Беларуси
Министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что Польша видит признаки того, что Россия увеличит свое военное присутствие в Беларуси. В частности, под прикрытием маневров российских и белорусских войск, запланированных на февраль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Мы даже наблюдаем тенденции, которые могут указывать на то, что в будущем мы столкнемся с наращиванием российских вооруженных сил в Беларуси", - заявил Рау.
Напомним, ранее Александр Лукашенко ответил на вопрос о вероятности участия белорусской армии в военных действиях против Украины. По его словам, такого никогда не будет.
Кроме того, 14 января в России началась внезапная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа. Особое внимание в рамках проверки боевой готовности в ВВО будет уделено возможности перевозки войск в установленные сроки.
Добавим, что ранее РФ перебазировала истребители Су-35С с востока РФ в Беларусь.