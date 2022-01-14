В России объявлена внезапная проверка боевой готовности армии
В России проводится внезапная проверка боевой готовности войск Восточного военного округа. Особое внимание в рамках проверки боевой готовности в ВВО будет уделено возможности перевозки войск в установленные сроки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
В Минобороны РФ заявили, особое внимание уделят возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных.
Войска Восточного военного округа проведут боевые стрельбы на удаленных полигонах в ходе проверки боеготовности.
Отметим, Восточный военный округ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных сил Российской Федерации на Дальнем Востоке России. Штаб находится в Хабаровске.
Напомним, Россия отказалась отвести войска от границ Украины.
Ранее в РФ заявили, что Владимиру Путину предлагают военные варианты "на случай ухудшения обстановки вокруг Украины".