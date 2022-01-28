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Лукашенко заявил, что не пошлет армию воевать на украинской территории

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Минск, Пятница 28 января 2022 14:47
Лукашенко заявил, что не пошлет армию воевать на украинской территории Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко ответил на вопрос о вероятности участия белорусской армии в военных действиях против Украины. По его словам, такого никогда не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю на чужую территорию против какого-то народа. Вы Украину упомянули. Упаси меня бог воевать против этого народа", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что белорусская армия будет воевать только в двух случаях.

"Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника - Российскую Федерацию - совершат непосредственное нападение", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, сегодня он заявил о намерении вернуть Украину в "лоно славянства", поскольку, по его мнению, Запад якобы формирует в Украине враждебное отношение к братским народам.

Он также заверил, что готов уйти на покой.

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