ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Польщі заявили, що прикордонники Білорусі захищають мігрантів під час атаки на кордон країни

Новость на русском →
Понеділок 22 листопада 2021 19:39
У Польщі заявили, що прикордонники Білорусі захищають мігрантів під час атаки на кордон країни Фото: прикордонники Білорусі захищають мігрантів під час атаки на кордон Польщі (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Валерія Поліщук

Під час нападів на польському кордоні співробітники білоруських служб беруть участь у захисті мігрантів. Дії обох груп виглядають як реалізація узгодженої тактики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина в Twitter.

"Під час нападів на кордон Республіки Польща співробітники білоруської Служби беруть участь у прикритті груп іноземців, які намагаються атакувати наш кордон. Обидві групи здійснюють спільні дії, які виглядають як реалізація узгодженої тактики нападу", - написав він.

Нагадаємо, за 21 листопада мігранти намагалися силою потрапити до Польщі з боку Білорусі. Цього разу група з 150 біженців хотіла прорватися через кордон в районі села Дубиче-Церкевне.

Додамо, що з боку Білорусі до Литви за минулу добу намагалися потрапити 70 мігрантів. Литовські прикордонники помітили, що силові структури Мінська "змінюють тактику перекидання біженців".

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польша Міграційна криза
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ