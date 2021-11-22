У Польщі заявили, що прикордонники Білорусі захищають мігрантів під час атаки на кордон країни

Під час нападів на польському кордоні співробітники білоруських служб беруть участь у захисті мігрантів. Дії обох груп виглядають як реалізація узгодженої тактики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина в Twitter .

"Під час нападів на кордон Республіки Польща співробітники білоруської Служби беруть участь у прикритті груп іноземців, які намагаються атакувати наш кордон. Обидві групи здійснюють спільні дії, які виглядають як реалізація узгодженої тактики нападу", - написав він.

Нагадаємо, за 21 листопада мігранти намагалися силою потрапити до Польщі з боку Білорусі. Цього разу група з 150 біженців хотіла прорватися через кордон в районі села Дубиче-Церкевне.

Додамо, що з боку Білорусі до Литви за минулу добу намагалися потрапити 70 мігрантів. Литовські прикордонники помітили, що силові структури Мінська "змінюють тактику перекидання біженців".