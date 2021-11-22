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Литва заявила об изменении Минском тактики переброски мигрантов на границе

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Литва, Понедельник 22 ноября 2021 10:02
Литва заявила об изменении Минском тактики переброски мигрантов на границе Фото: Литва заявила об изменении Минском тактики переброски мигрантов на границе (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Со стороны Беларуси в Литву за прошедшие сутки пытались попасть 70 мигрантов. Литовские пограничники заметили, что силовые структуры Минска "меняют тактику переброски беженцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Службы охраны госграницы Литвы (СДГГЛ) Рустамаса Любаеваса. которого цитирует LRT.

"Представители белорусских силовых структур перебрасывают в Литву очень небольшие группы 3-5 человек, что затрудняет обнаружение, захват и задержание таких групп. Однако эти люди все же были задержаны", - рассказал Любаевас.

Впрочем, по его словам, вчера два человека были допущены в Литву по гуманитарным причинам,

"Это граждане Беларуси, которые обратились за убежищем", - уточнил Любаевас.

Напомним, глава Государственной пограничной службы Литвы отметил стремительное движение мигрантов к литовской границе. Он предположил, что беженцев со стороны Беларуси могут свозить на грузовиках.

Добавим, в Литве также заявили, что не видят возможности ведения переговоров с Беларусью по урегулированию миграционного кризиса, ведь Минск перебросил к границе две тысячи нелегалов.

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