Литва заявила об изменении Минском тактики переброски мигрантов на границе

Со стороны Беларуси в Литву за прошедшие сутки пытались попасть 70 мигрантов. Литовские пограничники заметили, что силовые структуры Минска "меняют тактику переброски беженцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Службы охраны госграницы Литвы (СДГГЛ) Рустамаса Любаеваса. которого цитирует LRT.

"Представители белорусских силовых структур перебрасывают в Литву очень небольшие группы 3-5 человек, что затрудняет обнаружение, захват и задержание таких групп. Однако эти люди все же были задержаны", - рассказал Любаевас.

Впрочем, по его словам, вчера два человека были допущены в Литву по гуманитарным причинам,

"Это граждане Беларуси, которые обратились за убежищем", - уточнил Любаевас.