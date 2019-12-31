В Польше по запросу России арестованы семь украинцев

В течение 2016-2019 годов, в Польше задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпола для дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию. Об этом Общественном радио сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Сейчас Польше заключенные семеро украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в Россию.

Еще троим украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В украинском МИД добавили, что выдачу России четырех граждан Украины сделали невозможной. Каким образом, в ведомстве не пояснили.

Так же там не объяснили, где находятся еще пятеро задержанных.

Как рассказали в МИД, основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений – торговля оружием, контрабанда наркотических средств, разбойные нападения.

Напомним, 9 ноября в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России задержали сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Игоря Мазура. 13 ноября он вернулся в Украину.

Как писало РБК-Украина ранее, в Министерстве иностранных дел анонсировали, что задержанного в Польше украинского активиста Игоря Мазура исключат из розыска Интерпола.

В России Мазура обвиняют в том, что он якобы в 1994-2000 годах принимал участие в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни.