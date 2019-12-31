У Польщі за запитом Росії заарештовано сімох українців

Протягом 2016-2019 років, у Польщі затримали 19 громадян України через внесення даних щодо них до системи Інтерполу для подальшої екстрадиції до Російської Федерації. Про це Громадському радіо повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Зараз у Польщі ув’язнені семеро українців у зв’язку із запитами про їхню екстрадицію до Росії.

Ще трьом українцям, які також розшукуються російською стороною, суд обрав запобіжний захід у вигляді заборони залишати територію Польщі.

В українському МЗС додали, що видачу Росії чотирьох громадян України було унеможливлено. Яким чином, у відомстві не пояснили.

Так само там не пояснили, де перебувають ще п’ятеро затриманих.

Як розповіли в МЗС, підставою для підготовки запитів про екстрадицію, здебільшого, була підозра затриманих громадян у причетності до вчинення правопорушень – торгівля зброєю, контрабанда наркотичних засобів, розбійні напади.

Нагадаємо, 9 листопада у Польщі на прикордонному пункті Дорогуськ за запитом Росії затримали співробітника секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Ігоря Мазура. 13 листопада він повернувся в Україну.

Як писало РБК-Україна раніше, у Міністерстві закордонних справ анонсували, що затриманого в Польщі українського активіста Ігоря Мазура виключать з розшуку Інтерполу.

В Росії Мазура звинувачують в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі озброєного формування у бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні.