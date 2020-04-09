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В Польше зафиксировали рост количества умерших от коронавируса

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 11:14
В Польше зафиксировали рост количества умерших от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com premierrp)

В Польше 357 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 30 смертей от нее

В Польше из-за пандемии коронавируса в среду зафиксировали наибольшее количество смертей с начала эпидемии. Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, в Польше в среду вечером сообщили о 357 новых подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 30 смертей от нее, что является худшим показателем с начала пандемии. В общем там зарегистрировано 5205 заражений, из которых 159 человек умерли.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что страна увеличит ежедневные объемы тестирование на коронавирус благодаря действующему контракту на 800 тыс. тестов на коронавирус.

Напомним, Польша ожидает пика заболеваемости вызванной коронавирусом болезни COVID-19 в мае-июне. Моравецкий отметил, что Польша находится в начале борьбы с коронавирусом.

Также нижняя палата Сейма Польши приняли в Избирательный кодекс поправки, позволяющие провести очередные выборы президента страны почтой в связи с карантином.

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