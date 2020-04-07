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Сейм Польши позволил провести президентские выборы по почте

Новости » Политика     07.04.2020 - 00:27
Сейм Польши позволил провести президентские выборы по почте
Фото: Сейм Польши (twitter.com/KancelariaSejmu)

Выборы будут проходить 10 апреля

Нижняя палата Сейма Польши приняла в Избирательный кодекс поправки, позволяющие провести очередные выборы президента страны по почте из-за карантина. Об этом сообщает пресс-лужба польского парламента.

Выборы президента страны назначенные на 10 апреля и впервые будут проходить дистанционно. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов.

Предложение провести выборы по почте внесла правящая в республике партия "Закон и справедливость" (ЗиС).

Как заявили авторы законопроекта, почтовое голосование - это необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии коронавируса. Против такого предложения выступили представители оппозиции, а также и политическое объединения "Порозуменье" ("Согласие") вице-премьера Ярослава Говина. Отметим, что эта группа входит в коалицию с правящей политсилой.

"Порозуменье" предлагала перенести выборы на два года, изменив Конституцию и продлив полномочия действующего польского лидера Анджея Дуды с нынешних пяти до семи лет. Однако оппозиция отказалась поддерживать такую инициативу.

По состоянию на 6 апреля в Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,4 тысячи, 107 человек умерли, 162 выздоровели.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна находится в начале борьбы с коронавирусом и ожидает пика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в мае-июне.

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