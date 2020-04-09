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У Польщі зафіксували зростання кількості померлих від коронавірусу

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 11:14
У Польщі зафіксували зростання кількості померлих від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr.com premierrp)

У Польщі 357 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції та 30 смертей від неї

У Польщі через пандемію коронавірусу в середу зафіксували найбільшу кількість смертей від початку епідемії. Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, в Польщі в середу ввечері повідомили про 357 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції та 30 смертей від неї, що є найгіршим показником від початку пандемії. Загалом там зареєстровано 5205 заражень з яких 159 людей померли.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявляв, що країна збільшить щоденні обсяги тестування на коронавірус завдяки чинному контракту на 800 тис. тестів на коронавірус.

Нагадаємо, Польща очікує піку захворюваності на викликану коронавірусом хворобу COVID-19 у травні-червні. Моравецький зазначив, що Польща знаходиться на початку боротьби з коронавірусом.

Також нижня палата Сейму Польщі ухвалила до Виборчого кодексу поправки, що дозволяють провести чергові вибори президента країни поштою у зв'язку з карантином.

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