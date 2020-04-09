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Еще 10 человек проверяют на коронавирус во Львовской области

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 10:08
Еще 10 человек проверяют на коронавирус во Львовской области
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находится 87 человек

За ночь к Львовской областной инфекционной клинической больнице обратилось 10 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Как сообщается, с 22:30 8 апреля по 08:00 9 апреля с подозрением на коронавирус обратились 10 человек из Львова, Тернополя и Самборского района. Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице находится 87 человек. На самоизоляции находятся 356 человек. За все время выписаны - 120 пациентов.

Состояние большинства больных средней тяжести, однако у 11-ти пациентов состояние тяжелое, а один пациент на аппарате ИВЛ. В целом там за все время с подозрением на коронавирус обратились 563 человек.

Как отмечается, сейчас во Львовской области с подозрением на коронавирус находится 119 человек, и еще у 61 пациента положительный результат теста на коронавирус, из них три человека скончались и еще трое выздоровели.

Напомним, во Львове городская комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении ограничительных мер на время карантина.

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