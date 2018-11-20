В Польше задержали украинца за хранение наркотиков

Фото: изъятые в украица наркотики (swietokrzyska.policja.gov.pl)

В частности, у него нашли 0,5 кг марихуаны и 130 таблеток экстази

В городе Буско-Здруй (Польша) задержали 27-летнего гражданина Украины за хранения 0,5 кг марихуаны, таблеток экстази и анаболических препаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское Радио".

Как отмечается, полиция остановила авто украинца в ночь с субботы на воскресенье (с 17 на 18 ноября) для проверки. В машине нашли свертки с марихуаной.

"Во время контроля полиция нашла в одежде водителя BMW сверток из алюминиевой фольги, в котором было четыре порции высушенного растения коричнево-зеленого цвета. Начальные исследования показали, что изъятая сухая трава - это марихуана. Из машины изъяли также пять мобильных телефонов и наличные. В одном из телефонов, вместо аккумулятора полиция нашла сверток с кремовым порошком", - рассказал представитель полиции в городе Буско-Здруй Томаш Пивоварский.

Кроме того, у украинца не было водительского удостоверения. Мужчину арестовали, а его машину отправили на штраф-площадку.

После задержания, полиция провела обыски по месту временного проживания украинца. Там нашли примерно 0,5 кг марихуаны, 130 таблеток экстази, 56 таблеток анаболических препаратов, а также одну пулю к оружию.

За хранение большого количества наркотиков и психотропных веществ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Гражданской гвардией Испании предупредили контрабанду в Украину почти пяти килограммов кокаина.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Киевской области полиция ликвидировала межрегиональную группу наркодилеров и изъяла партию наркотиков на 2 млн гривен.