В Киевской области изъяли партию наркотиков на 2 млн гривен

Фото: обыски у наркодилеров (facebook.com/pol.kyivregion)

Во время задержания вооруженные ножами и гранатами злоумышленники оказывали сопротивление

В Киевской области полиция ликвидировала межрегиональную группу наркодилеров и изъяла партию наркотиков на 2 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Организованную преступную группу из пяти ранее судимых мужчин контролировал криминальный авторитет. Во время задержания злоумышленники, вооруженные боевыми гранатами, обрезом ружья, ножами и кастетами, оказывали сопротивление правоохранителям.

Злоумышленники оптом сбывали наркозависимым крупные партии метадона и элитную марихуану, методом "закладок" из рук в руки. Их деятельность распространялась на территории нескольких областей. Полученные деньги передавали в места лишения свободы и в преступный "общак".

Как отмечается, для документирования преступной деятельности подозреваемых провели 10 оперативных закупок и 37 негласных следственных действий. В двух областях полицейские одновременно провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленников, откуда изъяли более 20 кг сухой измельченной марихуаны и 500 граммов метадона, а также мобильные телефоны, банковские карты, боевые гранаты, патроны и обрез ружья. Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около 2 млн гривен.

Фото: найденные во время обысков деньги и наркотики (facebook.com/pol.kyivregion)

Сейчас следователи устанавливают канал поступления наркотиков. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Гражданской гвардией Испании пресекли контрабанду в Украине почти пяти килограммов кокаина. Наркотики нашли в почтовых отправлениях с электроприборами.

Кроме того, сообщалось, что инспектора отдела режима и охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" задержали при попытке пронести на территорию режимного учреждения наркотические вещества.