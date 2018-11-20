У Польщі затримали українця за зберігання наркотиків

Фото: вилучені в українця наркотики (swietokrzyska.policja.gov.pl)

Зокрема, в нього знайшли 0,5 кг марихуани та 130 таблеток екстазі

У місті Бусько-Здруй (Польща) затримали 27-річного громадянина України за зберігання 0,5 кг марихуани, таблеток екстазі та анаболічних препаратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

Як зазначається, поліція зупинила авто українця у ніч з суботи на неділю (з 17 на 18 листопада) для перевірки. У машині знайшли згортки з марихуаною.

"Під час контролю поліція знайшла в одязі водія BMW згорток з алюмінієвої фольги, у якому було чотири порції висушеної рослини коричнево-зеленого кольору. Початкові дослідження показали, що вилучена суха трава - це марихуана. З автівки вилучили також п’ять мобільних телефонів та готівку. В одному з телефонів замість акумулятора поліція знайшла згорток із кремовим порошком", - розповів речник поліції в місті Бусько-Здруй Томаш Півоварський.

Крім того, в українця не було посвідчення водія. Чоловіка заарештували, а його машину відправили на штраф-майданчик.

Після затримання, поліція провела обшуки за місцем тимчасового проживання українця. Там знайшли приблизно 0,5 кг марихуани, 130 таблеток екстазі, 56 таблеток анаболічних препаратів, а також одну кулю до зброї.

За зберігання великої кількості наркотиків і психотропних речовин чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Цивільною гвардією Іспанії попередили контрабанду в Україну майже п’яти кілограмів кокаїну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Київській області поліція ліквідувала міжрегіональну групу наркодилерів і вилучила партію наркотиків на 2 млн гривень.