Фото: ДТП у Польщі (slaska.policja.gov.pl)

Дві українки в результаті аварії загинули на місці

У Польщі водій на пішохідному переході збив трьох українок, в результаті чого двоє з них померли на місці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Повідомляється, що інцидент стався ввечері 10 листопада в селі Сарнув Сілезького воєводства. 36-річний місцевий житель на автомобілі Hyundai Tucson на освітленому пішохідному переході збив трьох жінок. Після удару одна з них впала в канаву, друга опинилася на протилежному боці дороги, а третя впала під колеса автомобіля, який їхав позаду винуватця інциденту. Останню госпіталізували у важкому стані.

Також повідомляється, що водій був тверезий, але у нього взяли кров, щоб перевірити, чи не був він під впливом наркотиків. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель чотирьох українців у ДТП в Чехії. Українська сторона вирішує питання репатріації тіл.

До цього 4 листопада в Польщі поблизу Бохні сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів і двоповерхового українського автобуса.