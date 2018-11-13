МИД подтвердил гибель четырех украинцев в ДТП в Чехии

Фото: ДТП в Чехии (скриншот видео)

Еще один украинец пострадал в ДТП в районе Тришинеца

Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель четырех украинцев в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Чехии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера МИД Украины Екатерины Зеленко в Twitter.

По ее словам, украинский консул установил контакт с родственниками четырех погибших, обрабатываются вопросы, связанные с репатриацией тел.

"Пострадавшему пятому гражданину оказывается необходимая помощь", - отметила Зеленко.

Отметим, смертельная авария с участием микроавтобуса Mercedes в районе чешского Тришинеца произошла 11 ноября. Среди погибших - жители Виноградовского и Хустского районов Закарпатской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на дорогах Украины с начала 2018 года произошли 20 тысяч ДТП с пострадавшими.

На прошлой неделе в Харькове на Полтавском шляхе легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате аварии водителя авто госпитализировали. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, обстоятельства ДТП устанавливаются.