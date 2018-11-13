ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

МИД подтвердил гибель четырех украинцев в ДТП в Чехии

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 08:58
МИД подтвердил гибель четырех украинцев в ДТП в Чехии
Фото: ДТП в Чехии (скриншот видео)

Еще один украинец пострадал в ДТП в районе Тришинеца

Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель четырех украинцев в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Чехии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера МИД Украины Екатерины Зеленко в Twitter.

По ее словам, украинский консул установил контакт с родственниками четырех погибших, обрабатываются вопросы, связанные с репатриацией тел.

"Пострадавшему пятому гражданину оказывается необходимая помощь", - отметила Зеленко.

МИД подтвердил гибель четырех украинцев в ДТП в Чехии

Отметим, смертельная авария с участием микроавтобуса Mercedes в районе чешского Тришинеца произошла 11 ноября. Среди погибших - жители Виноградовского и Хустского районов Закарпатской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на дорогах Украины с начала 2018 года произошли 20 тысяч ДТП с пострадавшими.

На прошлой неделе в Харькове на Полтавском шляхе легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, в результате аварии водителя авто госпитализировали. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

 

Во время ДТП в Чернобыльской зоне пострадали четверо иностранцев
Новости Украины ДТПЧехияавария
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь