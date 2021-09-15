В Польше утилизировали почти 400 тысяч доз вакцины от коронавирус

В Польше утилизировали 391 290 доз вакцины от коронавируса с начала кампании прививок. Она началась 27 декабря 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

С тех пор сообщается о 15 190 случаях побочного, преимущественно легкого, действия вакцины.

Более 19,1 миллионов людей в Польше полностью вакцинированы двумя дозами препаратов Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, или одной дозой вакцины Johnson & Johnson.

Всего в Польше от коронавируса вакцинированы 36 803 305 человек.