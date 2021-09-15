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В Польше утилизировали почти 400 тысяч доз вакцины от коронавирус

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Среда 15 сентября 2021 15:19
В Польше утилизировали почти 400 тысяч доз вакцины от коронавирус Фото: в Польше утилизировали почти 400 тысяч доз вакцины (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Польше утилизировали 391 290 доз вакцины от коронавируса с начала кампании прививок. Она началась 27 декабря 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

С тех пор сообщается о 15 190 случаях побочного, преимущественно легкого, действия вакцины.

Более 19,1 миллионов людей в Польше полностью вакцинированы двумя дозами препаратов Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, или одной дозой вакцины Johnson & Johnson.

Всего в Польше от коронавируса вакцинированы 36 803 305 человек.

Напомним, в ноябре вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться, поскольку истекает срок ее годности.

Однако, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, на сегодня в Украине нет ни одной вакцины, которая просрочена.

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