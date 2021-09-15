В Польщі утилізували майже 400 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Фото: у Польщі утилізували майже 400 тисяч доз вакцини (Getty Images)

В Польщі утилізували 391 290 доз вакцин від коронавірусу з початку кампанії щеплення. Вона почалася 27 грудня 2020 року.

Про це повідолмяє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".