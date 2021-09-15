В Польщі утилізували майже 400 тисяч доз вакцини від коронавірусу
Фото: у Польщі утилізували майже 400 тисяч доз вакцини (Getty Images)
В Польщі утилізували 391 290 доз вакцин від коронавірусу з початку кампанії щеплення. Вона почалася 27 грудня 2020 року.
Про це повідолмяє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
З того часу повідомлено про 15 190 випадків побічної, переважно легкої, дії вакцини.
Понад 19,1 мільйонів людей у Польщі повністю вакциновані двома дозами препаратів Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca, або однією дозою вакцини Johnson & Johnson.
Всього у Польщі від коронавірусу вакциновані 36 803 305 людей.
Нагадаємо, в листопаді вакцина AstraZeneca в Україні може зіпсуватися, оскільки закінчується термін її придатності.
Однак, за словами глави МОЗ Віктора Ляшка, на сьогодні в Україні немає жодної вакцини, яка прострочена.