В Польше третьи сутки подряд фиксируют рекорд по числу новых случаев COVID-19

В Польше 26 марта зафиксировано 35143 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является новым " рекордом ", которые устанавливаются уже третьи сутки подряд. Погибли за сутки 443 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Польши в Twitter .

Уточняется, что 125 человек погибли непосредственно из-за COVID-19, тогда как 318 человек погибли из-за сопутствующих с коронавирусом других заболеваний.

Напомним, 24 марта в Польше сообщили о 29 978 новых случаях коронавируса за предыдущие сутки, что было максимальным показателем за все время пандемии.

25 марта был зафиксирован новый "коронавірусний" антирекорд. За предыдущие сутки в стране был зафиксирован 34151 случай новых заражений.

В связи с этим правительство 25 марта приняло решение ввести дополнительные ограничения. В Польше запретили работу мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничат допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.

Кроме того, с субботы, 27 марта, до 9 апреля также уменьшат допустимое количество людей в церквях. В святынях будет разрешено находиться одному прихожанину на 20 квадратных метров храмовой площади.

17 марта правительство Польши решило снова ввести локдаун по всей стране. С 20 марта закрыли театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные учреждения. Школы должны вернуться на дистанционное обучение не ранее 9 апреля.