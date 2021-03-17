В Польше вводят новый локдаун из-за коронавируса
Правительство Польши решило вновь ввести локдаун по всей стране. Количество новых случаев заражения стремительно растет.
Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает Polsat News.
В рамках ужесточения карантина с субботы, 20 марта, будут закрыты театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные заведения. Школы вернуться на дистанционное обучение минимум до 9 апреля.
Сейчас правительство прорабатывает детальный список ограничений, которые будут действовать в стране.
В Польше наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом, а вместе с этим и количества активных случаев. За прошлые сутки зафиксировали более 25 тысяч новых случаев заболевания, тогда как в начале февраля ежедневный прирост был в пределах 7 тысяч случаев.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне. Для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты.
Также сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Сегодня Еврокомиссия представила разработанный документ - цифровой зеленый сертификат.