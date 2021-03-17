В Польше вводят новый локдаун из-за коронавируса

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает Polsat News.

В рамках ужесточения карантина с субботы, 20 марта, будут закрыты театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные заведения. Школы вернуться на дистанционное обучение минимум до 9 апреля.

Сейчас правительство прорабатывает детальный список ограничений, которые будут действовать в стране.

В Польше наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом, а вместе с этим и количества активных случаев. За прошлые сутки зафиксировали более 25 тысяч новых случаев заболевания, тогда как в начале февраля ежедневный прирост был в пределах 7 тысяч случаев.