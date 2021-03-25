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В Польше вторые сутки подряд фиксируют рекорд по числу новых случаев COVID

Новина українською → Польша, Четверг 25 марта 2021 12:52
В Польше вторые сутки подряд фиксируют рекорд по числу новых случаев COVID Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Министерство здравоохранения Польши 25 марта сообщило о новом "коронавирусном" антирекорде. За минувшие сутки в стране зафиксирован 34151 случай новых заражений.

Об этом сообщает RMF FM.

За минувшие сутки в Польше умерли 520 больных. Выздоровели - более 15 тысяч.

"Это означает, что впервые с начала пандемии в Польше ежедневный показатель новых инфекций превысил 30 000", - сообщает издание.

Это также почти на 4200 случаев больше, чем вчера, и на 6800 больше, чем неделю назад.

Отметим, вчера в Польше сообщили о 29 978 новых случаев коронавируса, что было максимальным показателем за все время пандемии.

"Мы еще этот порог не пересекаем (30 тысяч случаев коронавируса, - ред.), но уже очень близки к нему. Фактически, мы на него выходим... К сожалению, количество смертей тоже такое же высокое, как было в январе, - достигло 511 случаев", - сказал 24 марта глава Минздрава Польши Адам Недзельский.

Напомним,17 марта правительство Польши решило снова ввести локдаун по всей стране. С 20 марта закрыли театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные учреждения. Школы должны вернуться на дистанционное обучение не ранее 9 апреля.

Ранее в Польше третью волну пандемии связали с "британским" штаммом коронавируса.

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