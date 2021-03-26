ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі третю добу поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків COVID-19

Новость на русском → Польща, П'ятниця 26 березня 2021 13:52
У Польщі третю добу поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків COVID-19 Фото: Вулиця у Польщі під час пандемії коронавірусу (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У Польщі 26 березня зафіксовано 35143 нових випадків інфікування коронавірусом, що є новим "рекордом", які встановлюються вже третю добу поспіль. Загинуло за добу 443 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Польщі у Twitter.

Уточнюється, що 125 людей загинули через безпосередньо COVID-19, тоді як 318 людей загинули через супутні із коронавірусом інші захворювання.

Нагадаємо, 24 березня у Польщі повідомили про 29 978 нових випадків коронавірусу за попередню добу, що було максимальним показником за весь час пандемії.

25 березня було зафіксовано новий "коронавірусний" антирекорд. За попередню добу у країні було зафіксовано 34151 випадок нових заражень.

У зв'язку з цим уряд 25 березня ухвалив рішення запровадити додаткові обмеження. У Польщі заборонили роботу меблевих і будівельних магазинів. При цьому в торгових точках обмежать допустиму кількість покупців на 100 квадратних метрів. У великих магазинах це буде один чоловік на кожні 20 квадратних метрів.

Крім того, з суботи, 27 березня, до 9 квітня також зменшать допустиму кількість людей в церквах. У святинях буде дозволено перебувати одному парафіянину на 20 квадратних метрів храмової площі.

17 березня уряд Польщі вирішив знову ввести локдаун по всій країні. З 20 березня закрили театри, торгові центри, кінотеатри, готелі, басейни, та різні спортивні установи. Школи повинні повернутися на дистанційне навчання не раніше 9 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коронавірус
NEWS
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
Суд призначив екс-заступниці голови правління ПриватБанку більше 50 млн гривень застави
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда