В Польше ужесточают карантин на фоне увеличения количества COVID-больных
В Польше второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. В связи с этим правительство приняло решение ввести дополнительные ограничения.
Об этом сообщает "Польское радио".
Так, в Польше запрещена работа мебельных и строительных магазинов. При этом в торговых точках ограничат допустимое количество покупателей на 100 квадратных метров. В больших магазинах это будет один человек на каждые 20 квадратных метров.
Кроме того, с субботы, 27 марта, до 9 апреля также уменьшат допустимое количество людей в церквях. В святынях будет разрешено находиться одному верному на 20 квадратных метров храмовой площади.
Также до 9 апреля будут закрыты парикмахерские и салоны красоты. Детские сады и ясли будут закрыты, однако они будут работать только в области ухода за детьми медицинского и правоохранительного персонала.
При этом спортивные объекты будут открыты только для занятия профессиональным спортом.
Напомним, в Польше два дня подряд фиксируют увеличение новых случаев коронавируса. Впервые с начала пандемии в Польше ежедневный показатель новых заражений превысил 30 тысяч.
Кроме того, 17 марта правительство Польши решило снова ввести локдаун по всей стране. С 20 марта закрыли театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные учреждения. Школы должны вернуться на дистанционное обучение не ранее 9 апреля.
Ранее в Польше третью волну пандемии связали с "британским" штаммом коронавируса.