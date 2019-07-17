В Польше в результате ДТП погиб украинец

В результате дорожно-транспортного происшествия возле Варшави погиб украинец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, гражданин Украины, который находился за рулем, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом. Инцидент произошел в городке Юзефув, на пути из Отвоцька в Варшаву.

"Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Вследствие полученных травм водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Водитель цистерны, перевозившей 27 тонн цемента, был трезв. На место происшествия прибыл прокурор. Полиция установила управления движением, пропуская автомобили в обоих направлениях попеременно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на трассе Благовещенское-Николаев столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего погибли двое детей и мужчина.

Кроме того, в Полтавском районе в результате столкновение двух автомобилей погиб человек. Также в результате инцидента еще четверо человек пострадали.