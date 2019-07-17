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В Польше в результате ДТП погиб украинец

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 22:49
В Польше в результате ДТП погиб украинец
Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

Инцидент произошел недалеко от Варшавы

В результате дорожно-транспортного происшествия возле Варшави погиб украинец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  "Польское радио".

Как сообщается, гражданин Украины, который находился за рулем, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом. Инцидент произошел в городке Юзефув, на пути из Отвоцька в Варшаву.

"Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Вследствие полученных травм водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Водитель цистерны, перевозившей 27 тонн цемента, был трезв. На место происшествия прибыл прокурор. Полиция установила управления движением, пропуская автомобили в обоих направлениях попеременно.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на трассе Благовещенское-Николаев столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего погибли двое детей и мужчина

Кроме того,  в Полтавском районе в результате столкновение двух автомобилей погиб человек. Также в результате инцидента еще четверо человек пострадали.

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