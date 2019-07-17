ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі в результаті ДТП загинув українець

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 22:49
У Польщі в результаті ДТП загинув українець
Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Інцидент стався недалеко від Варшави

В результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовоз. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.

"Водій автомобіля Mazda з'їхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Водій цистерни, що перевозила 27 тонн цементу, був тверезий. На місце події прибув прокурор. Поліція встановила управління рухом, пропускаючи автомобілі в обох напрямках поперемінно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на трасі Благовіщенське-Миколаїв зіткнулися автомобіль та автобус, в результаті чого загинули двоє дітей і чоловік.

Крім того, у Полтавському районі в результаті зіткнення двох автомобілів загинула людина. Також в результаті інциденту ще четверо людей постраждали.

У Польщі здійснив аварійну посадку американський винищувач У Харкові автомобіль в'їхав в агітаційний намет, є постраждалі
Новини України ДТППольшаукраинец
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся