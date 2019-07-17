У Польщі в результаті ДТП загинув українець

Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Інцидент стався недалеко від Варшави

В результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовоз. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.

"Водій автомобіля Mazda з'їхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Водій цистерни, що перевозила 27 тонн цементу, був тверезий. На місце події прибув прокурор. Поліція встановила управління рухом, пропускаючи автомобілі в обох напрямках поперемінно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на трасі Благовіщенське-Миколаїв зіткнулися автомобіль та автобус, в результаті чого загинули двоє дітей і чоловік.

Крім того, у Полтавському районі в результаті зіткнення двох автомобілів загинула людина. Також в результаті інциденту ще четверо людей постраждали.