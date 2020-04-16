В Польше решили ослабить карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

План ослабления карантина предусматривает четыре этапа

Правительство Польши приняло решение об ослабении с понедельника, 20 апреля, карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.pl.

Премьер Польши представил правительственный план постепенного ослабления карантина под названием "Новая нормальность".

"Коронавирус все еще очень сильно ограничивает жизнь в Польше, но с понедельника мы будем медленно размораживать нашу повседневную жизнь", - сказал Моравецкий.

План ослабления карантина предусматривает четыре этапа.

Первый этап стартует20 апреля и предусматривает:

возможность выходить на прогулки (при сохранении социальной дистанции),

будет открыт вход в леса и парки. Детские площадки все еще будут закрыты.

возможность участвовать в религиозном богослужении (при условии соответствующих ограничений: 1 человек на 15 кв. м),

дети старше 13 лет смогут общаться без присмотра взрослых,

вступают в силу новые правила торговли (в помещениях до 100 кв. м - 4 человека на один кассовый аппарат; более 100 кв. м - 1 человек на 15 кв.м помещения).

Решение о переходе к следующему этапу будет приниматься на основе анализа увеличения заболеваемости, эффективности здравоохранени и выполнения санитарных инструкций ответственными лицами.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Польши планирует с понедельника, 20 апреля, ослабить карантинные ограничения, разрешив прогулки в парках.

Также сообщалось, что в Польше предлагают изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май. Соответствующий законопроект подали правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие".