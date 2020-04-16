ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше решили ослабить карантин

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 23:17
В Польше решили ослабить карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

План ослабления карантина предусматривает четыре этапа

Правительство Польши приняло решение об ослабении с понедельника, 20 апреля, карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.pl.

Премьер Польши представил правительственный план постепенного ослабления карантина под названием "Новая нормальность".

"Коронавирус все еще очень сильно ограничивает жизнь в Польше, но с понедельника мы будем медленно размораживать нашу повседневную жизнь", - сказал Моравецкий.

План ослабления карантина предусматривает четыре этапа.

Первый этап стартует20 апреля и предусматривает:

  • возможность выходить на прогулки (при сохранении социальной дистанции),
  • будет открыт вход в леса и парки. Детские площадки все еще будут закрыты.
  • возможность участвовать в религиозном богослужении (при условии соответствующих ограничений: 1 человек на 15 кв. м),
  • дети старше 13 лет смогут общаться без присмотра взрослых,
  • вступают в силу новые правила торговли (в помещениях до 100 кв. м - 4 человека на один кассовый аппарат; более 100 кв. м - 1 человек на 15 кв.м помещения).

Решение о переходе к следующему этапу будет приниматься на основе анализа увеличения заболеваемости, эффективности здравоохранени и выполнения санитарных инструкций ответственными лицами.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Польши планирует с понедельника, 20 апреля, ослабить карантинные ограничения, разрешив прогулки в парках.

Также сообщалось, что в Польше предлагают изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май. Соответствующий законопроект подали правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие".

ООН: из-за экономического спада могут умереть сотни тысяч детей в 2020 году Лидеры G7 призвали провести реформу ВОЗ
Новости Украины ПольшаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь