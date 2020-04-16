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В Польше хотят отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года

Новости » Политика     16.04.2020 - 08:35
В Польше хотят отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие" подали закононопроект

В Польше предлагают изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Gazeta Wyborcza.

Правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие" подали закононопроект, которым предлагают изменить статью 127 Конституции и продлить срок президентской каденции до 7 лет. Сейчас срок каденции президента в Польше составляет 5 лет.

В проекте прописано, что смена "будет применяться к сроку действующего президента Республики Польша" - Анджея Дуды, и что внесение этих изменений отменяет президентские выборы, проведение которых оказалось под вопросом в связи с эпидемией. Вместе с тем, после этого лицо, которое было президентом, не сможет повторно избраться на эту должность.

Напомним, нижняя палата Сейма Польши приняли в Избирательный кодекс поправки, позволяющие провести очередные выборы президента страны почтой в связи с карантином.

Ранее премьер' Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна находится в начале борьбы с коронавирусом и ждет пика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в мае-июне.

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