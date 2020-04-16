Польша с понедельника планирует открыть для посещения парки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство Польши должно сегодня принять решение о смягчении ограничений

Правительство Польши планирует с понедельника, 20 апреля, ослабить карантинные ограничения, разрешив прогулки в парках. Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин в эфире польского радио "RMF24".

По его словам, на данный момент пока нет окончательно решения польского правительства, однако оно должно быть принято в течение сегодняшнего дня.

"Я думаю, что, в первую очередь, уже с ближайшего понедельника, мы можем рассчитывать на открытие лесов, зеленых территорий. Другие ограничения для безопасности останутся - такие как соблюдение дистанции, прикрывание рта и носа, запрет массовых собраний", - отметил Сасин.

Также правительство Польши пока не планирует возобновлять обучение в школах.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Польши с 19 апреля начнет медленно "размораживать экономику" страны, которая была остановлена в связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса. В частности, будут смягчены ограничения на посещения магазинов, а также разрешат ограниченную работу салонов красоты и парикмахерских.

Также сообщалось, что в Польше предлагают изменения в Конституцию, которые продлят срок действующего президента Анджея Дуды на 2 года и отменят выборы, запланированные на май. Соответствующий законопроект подали правящая партия "Право и справедливость" и партия "Согласие".