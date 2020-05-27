В Польше разрешили концерты и отменили масочный режим

Фото: Матеуш Моравецкий (Wikimedia by Czarnecki Radosław)

Ограничения снимаются в рамках четвертого этапа выхода из карантина

В рамках смягчения карантина Польша отменила ряд введенных ограничений. Власти разрешили концерты под открытым небом, а также отменили обязательное ношение масок.

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, с этих выходных поляки больше не будут вынуждены носить медицинские маски в общественных местах при условии соблюдения дистанции между людьми в 2 метра.

"Будет общее правило: в публичных местах, если это возможно, вы должны держать дистанцию ​​в два метра, и носить маску не обязательно. Если два человека идут рядом, тогда рекомендуется носить маски", - сказал Моравецкий.

Ограничения снимаются в рамках четвертого этапа выхода из карантина. Среди прочего, не будет контролироваться число посетителей в магазинах, а служба в церкви разрешается при условии расстояния двух метров между людьми.

Также правительство страны разрешило проведение массовых собраний, в том числе концертов под открытым небом. Собираться можно будет группами до 150 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Польше зафиксировали 9 мая. Сейчас эпидемическая ситуация в стране похожа на Украину: показатели схожи как по общему числу заразившихся, так и по ежедневным случаям. На данный момент там зарегистрировано 22,3 тыс. инфицированных. Суточный прирост больных колеблется от 350 до 400 больше недели. За последние сутки зафиксировали 229 новых случаев заражения.

Напомним, отмену масочного режима в Польше анонсировали 25 мая.

Также сообщалось, что Польша упростила въезд сезонным работникам из Украины без двухнедельной обсервации.

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Автор: Роман Калиниченко