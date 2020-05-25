Польша намерена отменить "масочный режим"

Фото: Лукаш Шумовский (wikimedia by Kancelaria Premiera)

В Польше впервые за долгое время ни одного нового летального случая от коронавируса

Польша в ближайшее время отменит "масочный режим". В стране впервые за долгое время не зафиксировано ни одного нового летального случая от коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, передает Onet.

По словам Шумовского, в ближайшие дни Польша может отменить "масочный режим" на улице. В то же время его могут сохранить в регионах, где коэффициент воспроизводства COVID-19 равен или превышает 1.

Отметим, "масочный режим" в Польше ввели 16 апреля, чтобы снизить риск распространения коронавируса. На сегодня маски обязательны в общественном транспорте, на работе и в общественных местах.

Также сообщается, что в стране впервые за долгое время не зарегистрировали ни одной новой смерти от коронавируса. В то же время за минувшие сутки в стране заразились еще 148 человек, лидерство удерживает Силезское воеводство.

Кроме того, в этом воеводстве тестируют членов семей горняков с шахт, на которых выявили масштабную вспышку. Там в целом заболели более 3 300 шахтеров.

Напомним, на прошлой неделе Польша упростила въезд сезонным работникам из Украины на период карантина, в частности, они смогут приступать к работе без двухнедельной самоизоляции.

Кроме того, Польша разрешила въезд студентам из Украины.

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Автор: Иван Петров