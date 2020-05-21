ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Польша упростила въезд сезонным работникам из Украины на период карантина

Новости » Общество     21.05.2020 - 19:48
Польша упростила въезд сезонным работникам из Украины на период карантина
Фото: Ян Кшиштоф Ардановский (wikimedia by Michał Józefaciuk)

Украинцам, едущим работать на фермах, не нужно будет проходить 14-дневный карантин

Польша упростила въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев. Таким образом, украинцы, которые приедут на сезонные работы в Польшу, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский, передает RMF24.

По его словам, на данный момент, как в Польше, так и в других странах западной Европы наблюдается нехватка сезонных рабочих.

"Мы не знаем, каким будет масштаб этого явления и сколько таких сотрудников через восточную границу приедет в Польшу", - отметил Ардановский.

Он отметил, что прибывшие иностранцы из восточных стран для работы на фермах смогут сразу приступить к работе.

При этом он отметил, что на данный момент у государства нет возможности проводить тестирование на коронавирус для иностранных граждан.

Ранее вице-премьер-министр по евроинтеграции Вадим Пристайко сообщал, что правительство Украины не мешает найму украинцев иностранными работодателями. Он отметил, что некоторые европейские страны нуждаются в десятках тысяч украинских заробитчан.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для найма украинских рабочих иностранные работодатели должны обеспечить их жильем и медицинским страхованием. Зеленский подчеркнул, что украинцы должны иметь официальное трудоустройство.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Польшакарантинзаробитчане
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь