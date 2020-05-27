У Польщі дозволили концерти і скасували масковий режим

Обмеження знімаються в рамках четвертого етапу виходу з карантину
В рамках пом'якшення карантину Польща скасувала низку введених обмежень. Влада дозволила концерти під відкритим небом, а також скасувала обов'язкове носіння масок.
Про це повідомляє Le Figaro.
За словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, з вихідних поляки більше не будуть змушені носити медичні маски в громадських місцях за умови дотримання дистанції між людьми в 2 метри.
"Буде загальне правило: в публічних місцях, якщо це можливо, ви повинні тримати дистанцію у два метри, і носити маску не обов'язково. Якщо дві людини йдуть поруч, тоді рекомендується носити маски", - сказав Моравецький.
Обмеження знімаються в рамках четвертого етапу виходу з карантину. Серед іншого, не буде контролюватися число відвідувачів у магазинах, а служба в церкві дозволяється за умови відстані двох метрів між людьми.
Також уряд країни дозволив проведення масових зібрань, в тому числі концертів під відкритим небом. Збиратися можна буде групами до 150 чоловік.
Перший випадок зараження коронавірусом в Польщі зафіксували 9 травня. Зараз епідемічна ситуація в країні схожа на Україну: показники схожі як за загальною кількістю заражень, так і за щоденними випадками. Наразі там зареєстровано 22,3 тис. інфікованих. Добовий приріст хворих коливається від 350 до 400 більше тижня. За останню добу зафіксували 229 нових випадків зараження.
Нагадаємо, скасування маскового режиму в Польщі анонсували 25 травня.
Також повідомлялося, що Польща спростила в'їзд сезонним працівникам з України без двотижневої обсервації.
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Автор: Роман Калиниченко