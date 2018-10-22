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В Польше прокомментировали намерение США выйти из ракетного договора с РФ

Новости » Политика    22.10.2018 - 20:16
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Польша хотела бы, чтобы соглашение действовало, но только при условии, что все стороны будут уважать его

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией не будет означать снижение безопасности Польши, поскольку Москва, которая уже нарушает этот договор, является угрозой, а не США. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Forsal.

"Нельзя нарушить то, что уже нарушила Россия, иначе говоря, это соглашение не функционирует из-за агрессивных действий России в отношении Украины, Грузии, Сирии. Есть еще дело Скрипаля, дело в Гааге, вмешательство в выборы в странах Запада. Это Россия нарушает это соглашение, в том числе и тем, что проводит несогласованные военные учения возле границы с Альянсом", - сказал глава МИД Польши.

"А значит, нельзя нарушить то, что уже возбуждено. На мой взгляд этот аргумент не может быть применен", - добавил глава ведомства.

Он отметил, что Польша хотела бы, чтобы соглашение действовало, но только при условии, что все стороны будут уважать его.

Отметим, Европейская комиссия призвала в понедельник, 22 октября, США и Россию продолжать переговоры о "сохранении" действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после того, как президент США заявил, что Вашингтон выходит из соглашения.

Как ранее сообщало РБК-Украина, США планируют сообщить России о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое решение американский президент Дональд Трамп планирует утвердить в ближайшие недели".

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