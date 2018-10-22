У Польщі прокоментували намір США вийти з ракетного договору з РФ

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Польща хотіла би, щоб угода діяла, але тільки за умови, що всі сторони будуть поважати його

Припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) між США і Росією не буде означати зниження безпеки Польщі, оскільки Москва, яка вже порушує цей договір, є загрозою, а не США. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Forsal.

"Не можна порушити те, що вже порушила Росія, інакше кажучи, це угода не функціонує через агресивні дії Росії щодо України, Грузії, Сирії. Є ще справа Скрипаля, справа в Гаазі, втручання у вибори в країнах Заходу. Це Росія порушує цю угоду, в тому числі і тим, що проводить неузгоджені військові навчання біля кордону з Альянсом", - сказав глава МЗС Польщі.

"А значить, не можна порушити те, що вже порушено. На мій погляд, цей аргумент не може бути застосований", - додав глава відомства.

Він зазначив, що Польща хотіла б, щоб угода діяла, але тільки за умови, що всі сторони будуть поважати його.

Зазначимо, Європейська комісія закликала в понеділок, 22 жовтня, США і Росію продовжувати переговори про "збереження" дії договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) після того, як президент США заявив, що Вашингтон виходить з угоди.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, США планують повідомити Росії про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Таке рішення американський президент Дональд Трамп планує затвердити в найближчі тижні".