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США выходят из договора о РСМД с Россией, - NYT

Новости » Политика    20.10.2018 - 18:40
Фото: Джон Болтон (flickr.com)
Фото: Джон Болтон (flickr.com)

Решение должно быть утверждено в ближайшие недели

Соединенные Штаты Америки планируют сообщить России о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По данным источников издания, планы США по выходу из договора сообщит помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он приедет в Россию с визитом 21 октября.

Отмечается, что само решение американский президент Дональд Трамп планирует утвердить "в предстоящие недели".

Ранее РБК-Украина писало, что страны НАТО готовятся реагировать на нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В частности, среди возможных вариантов указывалась более интенсивная стратегия ядерного сдерживания, увеличение числа систем раннего обнаружения, усиление защиты подводных лодок, активное использование в Европе бомбардировщики B-2 и B-52.  

В свою очередь в России заявили, что примут ответные меры в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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